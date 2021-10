Schwache Runde unserer Topteams

Landesliga Herren



SV Rottenmann – SV Frauental 2:2 (0:2). Tore: Christoph Rindler, Benjamin Zeiselberger; Andre Unterberger (ET), Martin Lanz. Nach einem verheerenden Start in die Partie beweisen die Paltentaler unglaubliche Moral im Finish. Die Gäste führten nämlich bereits nach neun Minuten 0:2 und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. In den letzten 20 Minuten aber nutzten die Gastgeber ihre Chancen. Christoph Rindler brachten den SVR mit seinem Anschlusstreffer in Minute 70 wieder ins Spiel. Am Ende war es dann Benjamin Zeiselberger, der die Fans in der 92. Minute erlöste und seinem Team einen Punkt sicherte.

SV Gnas – SC Liezen 4:1 (1:0). Tore: Raphael Kniewallner (2), Georg Schantl, Rene Wagist; Marc Meitz. Schwache Partie in Gnas, die vor der Pause keine nennenswerten Höhepunkte hervorbrachte. Praktisch mit der ersten richtigen Chance ging Gnas in der 44. Minute schließlich in Führung. Nach der Pause spielte der SC gut, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. Die Gastgeber waren wesentlich effizienter und erhöhten per Doppelpack in den Minute 65 und 69 auf 3:0. Damit war die Partie entschieden. In der Nachspielzeit fielen noch das 4:0 und im Anschluss der Liezener Ehrentreffer, den Marc Meitz mit seinem ersten Landesligatreffer beisteuerte.

Landesligen Frauen



SG Rottenmann/Lassing – TSV Kirchberg 0:6 (0:3). Tore: Jessica Zaunschirm (4), Nicole Ranftl, Ella-Leonie Paier. Einen pechschwarzen Tag erwischten die Landesligadamen der SG. Die Gäste aus der Oststeiermark legten schon in der 3. Minute mit dem Toreschießen los und ließen die Gastgeberinnen danach nie mehr ins Spiel kommen.

FC Saalfelden – FC Schladming 3:4 (2:2). Tore: Magdalena Vitzthum (2), Carola Schwaiger; Selina Kern (2), Sophie Beyrich, Lisa Baldauf. Was für ein Spiel in Saalfelden. Die Schladmingerinnen führten bereits nach vier Minuten, Saalfelden konnte darauf ausgleichen. Dieses Spiel wiederholte sich dann noch einmal, ehe Selina Kern mit zwei Treffern Schladming 4:2 in Front brachte. In der spannenden Schlussphase brachte Schladming den Sieg schließlich über die Ziellinie.

Oberliga Nord Herren



ASV Bad Mitterndorf – FC Kindberg-Mürzhofen 1:1 (0:0). Tore: Milovan Novakovic; Peter Frühwirth. Hart umkämpfte Partie im Mitterndorfer Grimmingstadion. Die Gäste gingen in der 69. Minute in Führung, der ASV glich in Person des bosnischen Stürmers Milovan Novakovic bereits drei Minuten später aus. Am Ende holte Bad Mitterndorf den einzigen Punkt aller Bezirksteams an diesem Oberliga-Wochenende.

ATV Irdning – SV Unzmarkt 0:1 (0:1). Tor: Julian Ruttnig. Nach dem starken Saisonstart blieb der ATV nun schon vier Runden in Folge ohne Sieg. Auch gegen Tabellennachzügler Unzmarkt setzte es eine Niederlage. Der entscheidenden Treffer fiel in der 20. Minute. In der Folge hatten beiden Teams gut Möglichkeiten. Der ATV scheiterte dabei mehrfach am stark, erst 17-jährigen Unzmarkter Torhüter Claudio Wieland und einmal sogar am Aluminium.

FC Schladming – Kapfenberg II 0:4 (0:3). Tore: Maximilian Kerschner (2), David Heindl, Sascha-Martin Fischl. Auch der FC Schladming konnte seinen aktuellen Negativtrend nicht brechen und fuhr die vierte Niederlage en suite ein. Tabellenführer Kapfenberg war klar überlegen und zeigte sich auch überaus abschlussstark.



Oberliga Mitte/Nord Frauen



WSV Liezen – SV Pirka 1:8 (1:6). Tore: Sabine Weissl; Nicole Markof (3), Elisa Fink, Anna Putz, Michael Stoiser, Agnesa Krasniqi, Manuela Grässl. Der Lernprozess der WSV-Damen in der Oberliga geht weiter. Nach einem überfallsartigen Beginn der Gäste erfingen sich die Ennstalerinnen in Hälfte zwei etwas. Und auch der dritte Saisontreffer gelang dem WSV in dieser Partie.

Unterliga Nord



SV Pruggern – SV Stanz 4:2 (2:1). Tore: Alexander Trinker (3), Alexander Zefferer; Michael Gösslbauer, Simon Pernhofer. Starker Auftritt des SV Pruggern und vorallem von Alexander Trinker. Der Stürmer traf in den Minute 25, 45 und 49 drei Mal und legte damit den Grundstein zum Sieg.

SV Lassing – WSV Liezen 4:0 (1:0). Tore: Reinhard Scherz, Nico Polach, David Schweiger (Strafstoß), Thomas Forstner. In einem harten Derby mit sieben gelben Karten ließ Lassing den ersatzgeschwächten Nachbarn aus der Bezirkshauptstadt keine Chance. Einen würdigen Abschied feierte dabei Thomas Forstner. Der Routinier beendete seine aktive Karriere mit dem 4:0 in Minute 79 - ausgerechnete gegen jenen Verein, für den er in Summe 14 Jahre aktiv war.

FC Ausseerland – SC Pernegg 4:0 (2:0). Tore: Daniel Gissing (ET), Alexander Pomberger, Ingo Temmel, Armin Schupfer. Starker Auftritt des FCA, der endlich wieder einmal die Spielfreude aus dem Vorjahr aufblitzen ließ und damit die bis dato zweitplatzierten Pernegger verdient mit einer 4:0-Packung aus der Ausseer Arena verabschiedete.

TUS Admont – SV Thörl 0:1 (0:0). Tor: Andreas Kriegl (Strafstoß). Lange Zeit hielt Admont gegen den Co-Titelfavorit Thörl stark mit. Erst ein Elfmeter in Minute 68 brachte die Entscheidung zu Gunsten der Gäste.

SV Haus – SC St. Barbara 3:1 (2:1). Tore: Thomas Fuchs (2), Tim Mühlbauer; Philip Unterlercher. Im Keller-Duell feierte der SV Haus im achten Saisonspiel endlich den ersten vollen Erfolg. Dabei gingen die Gäste in Minute 18 in Führung, doch der SV Haus war letztendlich überlegen.

SV Stainach-Grimming spielfrei.

Gebietsliga Enns



SV Radmer – FC Ramsau 6:0 (3:0). Tore: Dominik Pirklbauer (2), Bernhard Rinner, Lukas Berger, Patrick Pirklbauer, Mario Giermair. Dem SV Radmer gefällt es an der Tabellenspitzen. Auch gegen den FC Ramsau präsentierte sich die Steiner-Elf in bestechender Form. Den Torreigen eröffnete Radmer dabei bereits in der zweiten Spielminute.

SV St. Gallen – SV Hall 2:1 (2:1). Tore: Toni Tomic (ET), Marcel Pretschuh; Michael Limmer (Strafstoß). St. Gallen bleibt erster Verfolger des SV Radmer. Der Sieg gegen Schlusslicht Hall musste aber härter erkämpft werden, als erwartet. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste in Minute 25 blieb das Spiel bis zum Ende spannend.

FC Gaishorn – TUS Gröbming 6:0 (3:0). Tore: Jan Schupfer (2), Raphael Wöhrer, Steven Thalhammer, Lukas Staudacher, Andre Kreiner. Gaishorn ist weiter on fire. Mit dem Kantersieg gegen Gröbming bleibt das Team weiter in den Top drei der Liga. Gröbming hingegen musste nun bereits die dritte empfindliche Niederlage in Serie einstecken und ist nur mehr Vorletzter.

FC Landl – FC Schladming II 2:0 (1:0). Tore: Patrick Arrer, Lukas Lindner. Auch Landl bleibt weiter an der Tabellenspitze dran und liegt nach dem Sieg gegen die jungen Schladming weiterhin zwei Punkte hinter Spitzenreiter Radmer.

SV Trieben – SV Aigen 0:0. Der einstige Tabellenführer Aigen kommt weiterhin nicht wirklich in Schwung. Gegen Trieben blieb das Schnabl-Team zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und verliert damit weiter Boden auf die Tabellenspitze.

FSV Öblarn – TUS Ardning 1:1 (1:0). Tore: Rade Panic; Julian Jamnig. Fast hatte es nach dem nächsten Erfolg von Öblarn ausgesehen. Rade Panic brachte die Hausherren in der 44. Minute in Führung. Julian Jamnig sorgte aber mit dem 1:1 in Minute 89 für Ernüchterung unter den Öblarner Fans.

1. Klasse Enns



SV Stein/Enns – ATV Irdning II 5:0 (2:0). Tore: Bernhard Schachner (2), Michael Hirz (2), Dominik Pfennich. Die Tormaschine an der Spitze der 1. Klasse Enns marschiert weiter durch. Gegen Irdning II gab es "nur" fünf Tore - fast schon wenig für das starke Team.

SG Pruggern/Gröbming II – SU Wörschach 0:4 (0:2). Tore: Florian Lödl (2 Strafstöße), Niklas Rössler, Juro Bilobrk. Wörschach bleibt Stein/Enns eng an den Fersen. Nach dem klaren Erfolg beim Schlusslicht ist das Team weiter Zweiter, hat aber bei einem Spiel weniger nur einen Punkt Rückstand.

ESV Lok Selzthal – SC Liezen Juniors 2:3 (0:1). Tore: Fabio Huber, Dominik Poier; Martin Kupfner, Niklas Forstner, Dominik Hammer. Enges Derby, in dem die Liezener immer wieder vorlegten. Der Siegestreffer fiel aber erst in der Schlussminute.

ASV Bad Mitterndorf – SV St. Martin/Gr. 6:0 (3:0). Tore: Matthias Perner (2), Adrian Leitner, Patrick Zaihsenberger, Maximilian Schlömmer, Franz Schretthauser. Starker Auftritt der aktuell in Bestform agierenden jungen Mitterndorfer.

FC Ausseerland Juniors – WSV Eisenerz 9:0 (2:0). Tore: David Otter (3), Klaus Mayerl (2), Philipp Wimmer (2), Kilian Posch, Simon Perstl. Die Werkssportler aus der Eisenstadt hatten in Altaussee nichts zu lachen und entgingen nur knapp einer zweistelligen Niederlage. David Otter konnte sein Torkonto dafür auf beachtliche 22 Treffer in zehn Partien erhöhen.

FC Tauplitz – SV Rottenmann II abgesagt.