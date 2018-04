Rafting Weltcup in Wildalpen

20.04.2018, 12:14 Uhr

Wildalpen ist bereit für Rafting-Spektakel! Strahlender Sonnenschein schafft dieses Wochenende die optimalen Rahmenbedingungen für den Weltcup am Wasser in Wildalpen.

Die magische Zahl von 50 Teams wird heuer beim Rafting Weltcup inWildalpen überschritten. Das bedeutet alleine 250 Athleten und Betreuerwerden am Wochenende ins steirische Salzatal reisen. Gemeinsam mitden vielen Fans ein wahrer Ansturm auf den so idyllisch gelegenen Ort."Unsere Region profitiert enorm von diesem Event.", so Anton Graf, Obmannvon Rafting Sport Salzatal, und Chef des Organisationsteams.

Besonderer Event in Wildalpen

Ziele der Nationalmannschaft

Doch auch die Teams wissen die Mühen der Veranstalter zu schätzen: „Ein derart großes und starkes Starterfeld, 3 Flutlichtbewerbe und ein ansprechendesRahmenprogramm findet man in der Raftingwelt sonst nirgends.“, fährt Graffort. "Der Zuspruch ist über die letzten Jahre stetig gewachsen. Heuerrichten wir das einzige Weltcuprennen auf europäischem Boden aus. Das istdie Bestätigung der guten und konsequenten Arbeit der letzten Jahre."erzählt er. Möglich wird eine derart große Veranstaltung nur durch denZusammenhalt der gesamten Gemeinde: Von den vielen Vereinsmitgliedern, überEinsatzorganisationen wie Feuerwehr oder Bergrettung und zahlreichenanderen freiwilligen Helfern ist ganz Wildalpen im Totaleinsatz. Neben den4 Bewerben auf der Salza, ist auch für ein abwechslungsreichesRahmenprogramm mit Zeltbetrieb und Livemusik von Freitag bis Sonntaggesorgt. Das Highlight bildet wieder der spektakuläre Nachslalom mitanschließendem Feuerwerk am Samstagabend.Die sportlichen Ziele sind auch für die Österreichische Nationalmannschaftaus Wildalpen klar: "Das Verteidigen des Österreichischen Meistertitels,und damit die Qualifikation für Welt- und Europameisterschaft ist das großeZiel." erklärt Arnold Baumann, Teamkapitän des Nationalteams. "Doch auch imWeltcup können wir für eine Überraschung gut sein", fährt er fort.