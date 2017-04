Tanz in den Frühling - The Rosetti Sisters live in Admont

Unter dem Motto "Tanz in den Frühling" werden Dessou´s Club, The Rosetti Sisters und Mr. Harvey Miller am 28. April im Hotel die Traube in Admont den Takt angeben. Beginn um 20.00 Uhr.



Dessou´s Club

Tune in mit dem Local Heroes „Dessou’s Club“, einer fixen Größe am Admonter Musik-Himmel. Die Jungs von „Dessou’s Club“ begeistern mit solidem Rock, der so richtig schön erdig und groovig daher kommt. Sie machen sich in letzter Zeit ein bisschen rar in der Szene. Somit ist der 28. April sicher eine gute Gelegenheit sie zu hören.

The Rosetti Sisters

Mr.Harvey Miller (Cirque de la nuit - The Original)

Die Band „The Rosetti Sisters“ ist ein Fixpunkt am Musikhimmel unserer Landeshauptstadt und begeistert mit Ska, Reggae, Funk- und Rock-Grooves. Die spielfreudigen Protagonisten spannen einen musikalischen Bogen von Südamerika über die Karibik bis in die tiefste Steiermark und sind im Umland von Graz bereits vom Geheimtipp zum Kult avanciert. Ihre Musik ist natürlich auch unheimlich tanzbar, daher bitte die Tanzschuhe nicht vergessen!DJ Harvey Miller ist ebenfalls kein Unbekannter im Ennstal. Er findet endlich zwischen seinen internationalen Gigs wieder einmal in die Heimat zurück. Seine Loops und Grooves haben schon weit über die Grenzen Beachtung gefunden. Er ist sozusagen das Sahnehäubchen auf der Konzert-Torte, die das " Team Gesäuse Kreativ " im Hotel die Traube servieren wird.Mehr Infos und Tickets auf unserer Website: www.teamgesaeuse.at