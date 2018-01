Dreikönigsaktion 2018

10.01.2018, 16:42 Uhr

Begleitet wurden die 3 Sternsingergruppen von Sonja Nachbagauer, Sandra Ganser und Thomas Pretschuh, die Gesamtorganisation lag in den bewährten Händen von Ulrike Pretschuh und Sonja Nachbagauer.Zum Mittagessen wurde von Familie Zwettler in den Gasthof Stiegenwirt herzlich eingeladen. Die großartige Gesamtspendensumme von 1680,00 EURO kommt heuer Hilfsprojekten in Nicaragua, Kenia und Tansania zugute.Als kleines Dankeschön dürfen sich alle fleißigen Sternsingerkinder aus dem Pfarrverband Palfau – Landl- Gams auf einen gemeinsamen Ausflug nach Mariazell in die Lebzelterei Pirker freuen.