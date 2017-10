Eröffnungsfeier der Kinderkrippe Trieben

10.10.2017, 06:30 Uhr

Seit Schulbeginn ist die Kinderkrippe in Betrieb. Am vergangenen Freitag wurde die Eröffnung gefeiert.

Worte der Freude

am Tag der Eröffnung des 500.000 Euro Projektes von Helmut Schöttl, Bürgermeister der Gemeinde Trieben. Auch Landesrätin Ursula Lackner spricht von einer gelungenen Umsetzung des Projektes. Mit dem Neubau der Kinderkrippe hat man für 14 Kleinkinder einen neuen Betreuungsplatz geschaffen. Der Zubau zum Kindergarten ergänzt in seiner Funktion die bestehenden Räumlichkeiten und bietet Raum zum Austausch zwischen Kindergarten und Kinderkrippe. Gesamt tummeln sich in der Betreuungseinrichtung etwa 100 Kinder.