Irdning im Bezirk und Gerichtsbezirk Liezen

07.09.2018, 19:29 Uhr

Über die Entstehung des Marktes Irdning ist aus Mangel an Urkunden nichts bekannt.Wahrscheinlich überließ der Landesfürst den ersten Ansiedlern Grundstücke gegen einen jährlich zu entrichtenden Zins. Im Laufe der Jahre gingen diese Grundbesitze in erblichen Besitz über (Höfe). Die Besitzer solcher Höfe waren die in Urkunden erwähnten Herren von Irdning.Am 1. Jänner 1960 wurden die Gemeinde Altirdning und die Marktgemeinde Irdning, auf Verordnung von Landeshauptmann Josef Krainer, vereinigt.Die Verleihung des Gemeindewappens erfolgte mit Wirkung vom 1. Dezember 1960.Der Ortsname Irdning stammt wie der Name Altirdning aus dem Slawischen.Quelle: Wikipedia