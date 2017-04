Motorradweihe Café/Pub Harlekin Aigen 2017

29.04.2017, 16:56 Uhr

Mit Vollgas in den Sommer

Alle Jahre wieder und heuer sogar schon zum 19. Mal fand am Samstag, 29. April, um 14 Uhr, im Cafe Pub Harlekin in Aigen im Ennstal die traditionelle Motorradweihe statt. Pfarrer Herbert Prochazka weihte die "Heißen Öfen", damit Sie unfallfrei durch die bevorstehende Saison kommen. Bei der Tombola wurden über 100 Preise an die Gäste verlost. Im Anschluss wurde bei Livemusik bis in die späten Abendstunden ausgelassen getanzt und gefeiert.