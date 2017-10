Tolle Spende an die Lebenshilfe

17.10.2017, 19:43 Uhr

Die Schüler des Stiftsgymnasiums Admont organisierten einen Benefizlauf.

Beim zweiten Benefizlauf, der als Projekt von der 5b-Klasse (Stiftsgymnasium) organisiert wurde, nahmen mehr als 500 Schüler teil.



Laufen für den guten Zweck

Insgesamt kamen an diesem Tag 9.900 Euro zusammen, die vom Stift Admont verdoppelt wurden. "Diese 19.800 Euro lassen wir nun zu gleichen Teilen der Kinderkrebshilfe Graz, unserem Hilfsprojekt für Siebenbürgen in Rumänien und der Lebenshilfe in Admont zukommen", so Dirninger. Standortleiter Helmut Platzer bedankte sich für die Spende, mit der neues Unterrichtsmaterial für Lebenshilfe-Schulklassen gekauft wird.