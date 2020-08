Am Freitag war es wieder soweit. Tagsüber sommerlich heiß, lud der laue Abend zum Verweilen und Genießen am Mitterdorfer Hauptplatz ein. Musikalisch wurden die Gäste der angrenzenden Gastronomie von LAMÜ verwöhnt. Von Austropop bis zu italienischen Liedern wurden die Besucher von LAMÜ unterhalten. GR und Kulturreferent der Marktgemeinde St.Barbara, Andreas Pesendorfer, freute sich das auch diese zweite Veranstaltung sehr gut angenommen wurde. Die Wirte am Hauptplatz hatten wieder alle Hände voll zu tun.

