Unterliga Nord B:

TSV Neumarkt - TuS Kraubath 2:2 (0:1). Tore: Lintschinger (Elf.), Stummer bzw. Berinde (2). Für den Führungstreffer von Kraubath zeichnete sich Christian Berinde in der 22. Minute verantwortlich. Nach der Pause stellte die Heimelf aus einem Elfmeter auf 1:1, ehe Rene Stummer in der 71. Minute zum 2:1 traf. In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Berinde aber noch der verdiente Ausgleich zum 2:2. "Wir sind ersatzgeschwächt angereist, demnach gilt es mit dem Punkt auch sehr zufrieden zu sein. Überhaupt wenn der Ausgleich so spät fällt, muss man froh sein mit dem Erreichten", sagte Kraubath-Managerin Gerlinde Kogler.

Rapid Kapfenberg - SV Kobenz 1:1 (0:0). Tore: Wassermann bzw. Güttl. Die Diemlacher geraten bei ihrem ersten Frühjahrsauftritt in der HiWay-Arena in Rückstand, schlagen aber durch Dominik Wassermann zurück und holen in einer hartumkämpften Partie gegen Kobenz ein 1:1-Untenschieden. Rapid Kapfenberg punktet also erneut und bleibt damit zu Hause ungeschlagen.

FSC Pöls - SC Bruck/Mur II 2:2 (0:1). Tore: Berghofer, Altreiter bzw. Gmeindl (Elf.), Haliovic. In der 94. Minute mussten die Brucker, nach einem zwischenzeitlichen 0:2, noch den Ausgleichstreffer hinnehmen.