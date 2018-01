Gymnasialspiele Herta Reich Gymnasium Mürzzuschlag - "Der Geizige" von Jean Baptiste Molière

Molière zeigt in seiner klassischen Komödie satirisch überzeichnet die gesellschaftlichen und vor allem die psychologischen Auswirkungen des Geizes.

Die Hauptfigur „Harpagon“ ist ein von der Gier nach Geld besessener Egomane, der rücksichtslos seine ureigenen Interessen verfolgt und dabei nicht davor zurück- schreckt, seine Kinder für seine persönlichen Pläne auszunützen und deren Lebensglück zu gefährden.

Das Stück ist sprachlich sehr anspruchsvoll und bietet neben der amüsanten Behandlung eines immer aktuellen Themas („Geiz ist geil?!“) auch viel Situationskomik.

Manchen Lesern mag noch die Verfilmung des Stoffes aus den 80er Jahren mit dem legendären Luis de Funés in der Titelrolle in Erinnerung sein.

Die Aufführungstermine:

2., 3., 5., 9., und 10. Februar 2018, jeweils 19.00 Uhr in der Aula des Herta Reich Gymnasiums Mürzzuschlag.

Kartenbestellungen sind am Herta Reich BG/BRG Mürzzuschlag unter 05 024 805 3100 möglich.

Eintrittspreise: Im VVK SchülerInnen und StudentInnen: 7 Euro, Erwachsene 12 Euro, an der Abendkassa SchülerInnen und StudentInnen: 9 Euro, Erwachsene 15 Euro.