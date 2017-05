Jürgen Posch & The Living Room Project

Der Singer & Songwriter Jürgen Posch startete 2015 mit seinem Debüt Album "Die KöllaSaga" mit Unterstützung der Casino Austia seine Solo Karriere. Bei seiner CD- Präsentation, die im Rahmen des Vienna Bluesspring stattfand, begeisterte er das Publikum mit seinen einfühlsamen und dynamischen Eigenkompositionen, sowie seiner Fingerfertigkeit auf diversen Saiteninstrumenten. Am 20. April 2017 wird er im Mozarthaus in Wien sein neues Album “The Living Room Project” vorstellen. Akustisch, groovig sowie Transparenz waren die Marschrichtung für sein neues Album. Begleitet wird er an diesem Abend von dem Percussionisten Martin Hladik und der Vocalistin Katharina Zainzinger.

Als Spezial Guest des Abends wird kein geringerer als Sir Oliver Mally erwartet. Er gilt seit Jahrzenten als eine der schillernsten Figuren der nationalen und internationalen Bluesszene ! Stolze 27 Alben veröffentlichte der Künstler bereits in seiner Karriere und mit ca. 150 Shows im Jahr zählt er wohl zu den am meist gebuchtesten Bluesmusikern Europas !!