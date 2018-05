Kindberger Musikschülerin spielt solo in der Grazer Oper

04.05.2018, 07:46 Uhr

Am Violoncello war dies Theresa Sayuri Brunner (9), Schülerin von Klaus Steinberger. Sie "performte" das vom bekannten Cellisten Matthias Bartolomey extra für sie geschriebene Stück "Groove for Theresa", dessen Darbietung besonders viel Applaus erntete. Das Konzert ist am 13. Mai um 20.04 Uhr auf Radio Steiermark zu hören.