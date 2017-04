Invasion der Silberpanther bei IBS

28.04.2017, 00:13 Uhr

Ing. Klaus Bartelmuss, der die von seinem Vater gegründete Firma übernommen und weltweit ausgebaut hat und Weltmarktführer mit dem Produkt Porzellansiebe bei Papiermaschinen ist, erklärte, das 650 Angestellte weltweit tätig sind, davon 230 in Teufenbach und weitere 90 bei der zum Konzern gehörenden Maschinenfabrik Berger in Knittelfeld.Weiters konnten die ehemaligen Gewerbetreibenden aus der ganzen Steiermark das Tonstudio „Stall Records“ besichtigen, bei dem die Hits von Nik P. und Andreas Gabalier aufgenommen wurden. Ein weiteres neues Standbein des Unternehmens sind Strom sparende LED-Lampen für Städte und Gemeinden. Derzeit sind bereits 150 steirische Gemeinden Kunden von IBS.Großen Wert legt Ing. Klaus Bartelmuss auf die Firma FanArt, Werbeartikel in Scheifling. Hier sind Mitarbeiter mit Beeinträchtigung beschäftigt. Auf diese gelungene Integration ist er besonders stolz.In Kürze wird ein weiterer Hit aus Teufenbach kommen, denn derzeit arbeitet man intensiv an einem Fernsehstudio für große internationale Musikshows.