Der „junge“ Robert Neumann feierte am Samstag, 28. Dezember 2019, seinen50. Geburtstag.

Geboren wurde Robert Neumann als Sohn von Maria Ramsenthaler und Robert Neumann am 12. Dezember 1969 in Leoben. Aufgewachsen ist er bei seinen Eltern in St. Marein bei Knittelfeld. Nach der Pflichtschule absolvierte Robert Neumann das Abteigymnasium in Seckau. Weiterführende Ausbildungen im Bereich Gastronomie und Tourismus folgten den renommierten Fachschulen in Bad Gleichenberg und Bad Ischl.Beruflich zog es Robert Neumann danach in die Schweiz, wo er weitere wertvolle Erfahrungen im Bereich Gastronomie, Tourismus und im Veranstaltungsmanagement sammeln konnte.

1996 kehrte er nach Hause zurück,um in das elterliche Unternehmen einzusteigen. Im Jahr 1999 erfolgte die „Schlüsselübergabe“ von Robert Neumann sen. an Robert Neumann jun., der nun die Möglichkeit vorfand, seine eigenen Ideen und Konzepte umzusetzen. Es kam zur Gründung der Nero Events Veranstaltungs GmbH. In der Burg wurde weiterhin ständig um- und ausgebaut. Ein totaler „Restart“ erfolgte im Jahr 2010. Mit einer Neuausrichtung des gastronomischen Angebotes wurden neue Meilensteine für die Zukunft gesetzt. Der Helenenhof mit Cabriodach und die Burg Rooms, ein 24/7 check-in-Hotel wurden errichtet. Zum Firmenimperium der Famile Neumann gehört auch Paul's Hotel in Knittelfeld, welches schon vor längerer Zeit vom Vorbesitzer übernommen wurde. Insgesamt bieten Robert Neumann und sein Team heute in ihren vielfältigen Gastronomiebetrieben ein Fullservice, das seinesgleichen sucht. Jüngste Neuheiten in der Spielberger Burg stellen die Tanzbar „Froschkönig“ und das Restaurant „Castello“ dar.

