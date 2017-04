„Irish Wedding in Bukarest“

AT

, Murtaler Platz , 8750 Judenburg AT

/zentrum , Murtaler Platz , 8750 Judenburg AT

JUDENBURG. „Strings & Bass“ vereint klassische Virtuosität mit gnadenlosem Groove, anspruchsvolle Kompositionen mit farbenreicher Improvisation, unbedingte Perfektion mit dem Urmusikantischen der Folkmusic. Das Streichquartett ohne Bratsche mit Bass entwickelt eine völlig eigene Tonsprache, die vom Jazz über Pop und Folk bis hin zur vierstimmigen »Fuga in Odd« reicht.

Vier außergewöhnliche Musiker, allesamt erfolgreiche Komponisten und Interpreten, beflügeln sich gegenseitig in dieser spannenden Formation. Zu sehen sind sie am Donnerstag, 11. Mai, im Rahmen eines Jeunesskonzertes im Judenburger Festsaal.

EW € 15 | JU € 9

Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Judenburg, Tel. 03572/85000, MSM- Büro Knittelfeld und Ö-Ticket.