17.10.2017, 22:32 Uhr

Auf Junk Food kann man in Seckau getrost verzichten: Im Rahmen einer sehr stimmigen Veranstaltung im Hofladen in Seckau bekam die Marktgemeinde Seckau am vergangenen Donnerstag das Gütesigel einer „Fair Trade Gemeinde“ überreicht. Ausschlaggebend sind gewisse Kriterien wie beispielsweise das Verwenden und Kaufen von Fair Trade Produkten und das regelmäßige Aufmerksam machen auf diese Produkte. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.