Das Phänomen "Paul Pizzera" schlug wieder zu

08.05.2017, 13:55 Uhr

- Er ist und bleibt einfach etwas Besonderes. Genau das stellte der Kabarettist zweifelsohne vergangenen Samstag einmal mehr unter Beweis. Denn da spielte er bereits zum elften Mal vor ausverkauftem Haus in Spielberg und bewies, dass er einer der ganz Großen dieser Szenerie ist.Obwohl gesundheitlich angeschlagen, schaffte er es abermals spielerisch das Publikum für sich zu gewinnen und dieses von der ersten Sekunde an zu fesseln. Egal ob bei seinen Erzählungen zu seiner doch etwas unkonventionellen Familie, seinen (kläglichen) Versuchen eines Liebeslieds für die wohlgemerkt Ex-Freundin oder den unzähligen musikalischen Höhepunkten - mit "Sex, Drugs & Klei'n'Kunst" begeisterte er sondergleichen und zeigte, dass er kein "Jedermann" ist.Einen Bericht über diese Veranstaltung finden Sie in der kommenden Ausgabe Ihrer Murtaler Zeitung.