Die 13 brachte dem Fliegerball viel Glück

05.02.2018, 00:39 Uhr

Nicht nur in den Lüften sind sie zu Hause. Auch zu ebener Erde verstehen sie es, sich elegant zu bewegen. Der mittlerweile 13. Fliegerball der Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaft und der Verbände des Fliegerhorstes Hinterstoisser lockte auch heuer wieder zahllose Besucher in die Räumlichkeiten des Judenburger Veranstaltungszentrums. Zu den Klängen der Bigband der Militärmusik Steiermark, den Musikgruppen „Take Seven“ und „Hakuna Matata“ – Starsaxophonistin Maria Kofler war krankheitsbedingt ausgefallen – war schwungvolle Bewegung am Tanzparkett angesagt. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.