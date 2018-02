Fohnsdorfer KJ-Ball: Trotz 70 noch nicht in die Jahre gekommen

12.02.2018, 00:30 Uhr

Siebzig ist er heuer alt geworden und trotzdem noch lange nicht in die Jahre gekommen. Fohnsdorfs KJ-Ball hat bei seiner am vergangenen Samstag durchgeführten Neuauflage wieder einmal bewiesen, dass er zu den Top-Veranstaltungen des Murtales in der Faschingssaison gehört. Im festliche dekorierten Arbeiterheim drängten sich zahllose Besucher, um dem Jubiläums-Event beizuwohnen, der gleich mit drei Polonaisen – einstudiert von der Tanzschule Dietrich – eröffnet wurde.