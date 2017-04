Georgifest wieder ein kultureller Anziehungspunkt

24.04.2017, 17:11 Uhr

Das kalte und windige Wetter mag abhalten wenn auch immer – keinesfalls die vielen Freunde des traditionellen Georgifestes, zu dem am vergangenen Wochenende in St. Georgen ob Judenburg eingeladen wurde. Die Verbindung von Tradition und Unterhaltung wird hier großgeschrieben, wenn altes Brauchtum auf Reitsport trifft. Hoch zu Ross ging’s bei der Georgiprozession von Scheiben nach St. Georgen, den anschließenden Georgiritt gestalteten Reiter aus dert Umgebung. - Mehr dazu können Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung lesen.