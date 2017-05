„G’sund“ beim 65.Frühlingstreffen der Oberlandlervereine in Großlobming

14.05.2017, 17:53 Uhr

Was sie vereint ist nicht nur die gemeinsame Geschichte, die bis in das 19. Jahrhundert zurückführt. Die Oberlandler-Brudervereine zeichnet auch ein gemeinsames Wollen aus – nämlich Gutes zu tun. Und so fließen Jahr für Jahr beachtliche Beträge in soziale Wohltaten, um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, das Leben leichter zu machen.Einmal im Jahr treffen sich die Brudervereine – fünf an der Zahl sind es, um bei einem Frühlingsfest gemeinsam zu feiern, Kontakte zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen. 2016 traf man sich in Bruck, diesmal – es handelte sich immerhin um das 65. Frühlingsfest – lag die Gastgeberrolle bei den Knittelfelder Oberlandlern, die – unterstützt von einem wohlmeinenden Wettergott – zum Treffen ins Großlobminger „G’schlössl“ baten. - Mehr dazu lesen Sie in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.