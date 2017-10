Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer besuchte St. Veiter Wiesenmarkt

09.10.2017, 18:31 Uhr

Der steirische Landeshauptmann war beim "Aufsteirern" in Kärnten mit dabei und zeigte sich von der tollen Stimmung in St. Veit an der Glan begeistert.

Jedes Jahr pilgern Hundertausende Besucher nach St. Veit an der Glan, um beim traditionsreichen Wiesenmarkt mit dabei zu sein. Heuer konnten die Veranstalter erstmals einen steirischen Landeshauptmann begrüßen. Hermann Schützenhöfer war beim „Aufsteirern“ am Mittwoch, 4. Oktober 2017 mit dabei und zeigte sich in der Runde bekannter Persönlichkeiten bestens gelaunt. Neben steirischer Volksmusik trumpften die Steirer in Kärnten auch mit steirischen Schmankerln und steirischem Wein auf.