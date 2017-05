11.05.2017, 10:30 Uhr

Tickets gibt es ab sofort, Zimmer in der Region nur noch vereinzelt.

SPIELBERG. "Hey Guys, here we come. See you there", sagtauf der offiziellen Rolling Stones-Website. Frontmannfreut sich ebenso auf die Europa-Tour im Herbst. Insgesamt 13 Shows werden die Rock-Veteranen absolvieren. Neben Barcelona, Paris und Amsterdam steht auch Spielberg auf der Liste."Die Rolling Stones - das ist Kult! Ich werde sicher dabei sein", sagt auch "Tourismus am Spielberg"-Geschäftsführerin. Sie berichtet von vielen Anfragen aus allen Zielgruppen. Vereinzelte Zimmer gebe es in der Region derzeit noch, diese werden binnen einer Woche weg sein. Dann werden die Fans in der gesamten Steiermark untergebracht. "Die Region steht international im Fokus", freut sich Machner.

Die heiß begehrten Tickets gibt es seit Donnerstag im Vorverkauf, offiziell kann man sie dann ab Freitag erwerben. Für einen Stehplatz muss man knappe 100 Euro hinlegen, ein Sitzplatz kostet ab 150 aufwärts. Natürlich kann man aber auch mehr ausgeben, wenn man direkt vor der Bühne stehen oder ein VIP-Ticket haben will.Es ist übrigens nicht der erste Auftritt von Mick Jagger und Co. in Spielberg. Bereits 1995 haben sie rund 95.000 Fans am damaligen A1-Ring begeistert. Diesmal werden sie allerdings vor den Toren des Red Bull Ringes aufgeigen, so wie 2015 schon die Rocker von AC/DC. Damals waren über 105.000 Musikbegeisterte dabei.