Saison für Dirndl und Lederhosen

28.04.2017, 00:00 Uhr

Die Landjugend des Bereiches Knittelfeld feierte ihren Frühlingsball in Kobenz.

Trachtige Lederhosen und fesche Dirndln – fast hätte man meinen können, es herrsche ein „Dress-Code“. Doch weit gefehlt: Wer etwas auf sich hielt, der gewandete sich steirisch beim diesjährigen Frühlingsball der Knittelfelder Landjugend, zu dem am vergangenen Samstag in die Kobenzer Zechnerhalle eingeladen wurde.

Schwungvoll

Unterhaltung

Gemeinsam haben die neun Ortsgruppen des ehemaligen Bezirkes angepackt, um eine beeindruckende Ballnacht auf die Beine zu stellen. Begonnen mit einer schwungvollen Polonaise, zu der fast 30 Paare angetreten waren, bis hin zu einem gediegenen Unterhaltungsprogramm, bei dem es natürlich auch nicht an stimmungsvoller Musik fehlen durfte.So haben im großen Saal die „Steiraseitn“ ihre Instrumente und Lautsprecher ausgepackt, in der Disco heizte „PL Soundpark“ mit heißen Beats so richtig ein. Unter der großen Gästeschar sah man auch prominente Gäste wie Kammerobmann Leonhard Madl und den Großbauern der „Oberlandler“, Holger Winter, flankiert von vielen hübschen Landjugend-Girls, die von ihren Jungs auf der Tanzfläche so einiges an Kondition abverlangten.Passend zu dem nun wohl endlich erfolgten Einzug des Frühlings im gesamten Land gestaltete der Bezirksvorstand der Landjugend Knittelfeld gemeinsam mit den einzelnen Ortsgruppen ein abwechslungsreiches Ballprogramm, das von kulinarischen Köstlichkeiten bis hin zum Wettmelken an der „Gummiliesl“, einem Schätzspiel und einer Einlage der Landjugendmitglieder reichte.