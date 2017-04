Thomas David: Konzert verschoben

27.04.2017, 09:58 Uhr

Aufgrund einer Erkrankung kommt der Mürztaler erst im Juni nach Judenburg.

Neuer Termin

JUDENBURG. "Ehrliche Musik für ehrliche Leit", wollte Singer-Songwritereigentlich auch am Freitag, 28. April, im Veranstaltungszentrum Judenburg präsentieren. Eine Erkrankung hat ihm allerdings in letzter Minute einen Strich durch die Rechnung gemacht.Der Mürztaler leidet derzeit an einer Kehlkopfentzündung, wie das Kulturamt Judenburg mitteilt. Ein neuer Termin für das Konzert ist allerdings schon gefunden - es wird am Freitag, dem 21. Juli, nachgeholt. "Es wird eine aufregende Show mit einigen Highlights", verspricht David schon im Vorfeld.

Tickets

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. "Falls irgendjemand den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, können die Karten an den jeweiligen Verkaufsstellen retourniert werden", heißt es beim Kulturamt. Thomas David wird beim Auftritt in Judenburg sein aktuelles Album "To Love" vorstellen.Ein Interview mit dem Künstler gibt es in der aktuellen