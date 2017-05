Fußballgirls waren tonangebend

03.05.2017, 15:30 Uhr

Carinthians aus Spittal/Drau reisen nach Göteborg - Rang sechs für USV Rainers Girls Seckau.

Qualifikation für „Gothia Cup"

Rang sechs für die Lokalmatadorinnen

Endstand

Ergebnisse

JUDENBURG. Das Stadion Murdorf stand anlässlich der vierten Ausgabe des „Meet the World Tournament“ auf österreichischem Rasen ganz im Zeichen des Mädchenfußballsports.Acht U 16-Teams aus sechs Bundesländern machten beim SKF Jugendfußballturnier, welches als Qualifikationsveranstaltung für das weltgrößte Nachwuchsturnier „Gothia Cup“ in Göteborg gilt, mit. Siegreich blieben unter der Turnierleitung von Franz Stelzer, Gerald Rudolf und Wolfgang Windisch die Mädels von Carinthians Spittal/Drau, die sich im Finale gegen BRG Seekirchen/Wallersee mit 2:0 durchsetzten.Die Siegermannschaft aus Kärnten hat sich damit auf Einladung von SKF Österreich AG für das Weltfinale vom 16. bis 22. Juli 2017 in Göteborg qualifiziert und vertritt dort die österreichischen Farben. Die Kosten für Reise, Unterbringung, Verpflegung und Spielbekleidung trägt SKF.Für die „Lokalmatadorinnen“ vom USV Rainers Girls Seckau schaute nach einem Sieg (6:0 gegen Golling) und drei Niederlagen (FC First Vienna 0:7, Carinthians Spittal/Drau 0:3, SC Bad Sauerbrunn 1:3) Platz sechs heraus.Insgesamt wurden in den 18 Turnierpartien 78 Tore erzielt. Alle teilnehmenden Teams erhielten bei der Siegerehrung originelle Pokaltrophäen, die von Andreas Gruber (Geschäftsführer SKF Sealing Solutions Austria GmbH Judenburg), Thomas Mayer (Marketing & Communication Industrial Seals), Sabine Deutsch (Manager Communication), Bgm. Hannes Dolleschall (Bürgermeister Stadt Judenburg), FC Judenburg-Obmann Gernot Dobrouschek und FC Judenburg-Jugendleiter Franz Stelzer übergeben wurden.1. Carinthians Spittal/Drau (Kärnten), 2. BRG Seekirchen/Wallersee (Salzburg), 3. FC First Vienna, 4. HLW Steyr (OÖ), 5. FC Bad Sauerbrunn (Bgld.), 6. USV Rainers Girls Seckau, 7. FC Altera Porta (Wien), 8. SC Golling (Salzburg).BRG Seekirchen/Wallersee – FC First Vienna 1:0.HLW Steyr-FC First Vienna 0:3.Carinthias Spittal/Drau-HLW Steyr 7:0.FC First Vienna-BRG Seekirchen/Wallersee 0:1.