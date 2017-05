40 Jahre AINOVA Zeltweg

05.05.2017, 20:37 Uhr

150 Aussteller bei größter Messe der Obersteiermark

Ein Jubiläum feiert heuer die AINOVA (vormals Infosa) in Zeltweg. Seit 40 Jahren stellen hier Firmen aus der Region und auch welche von weit her ihre Waren und Produkte aus. Eröffnet wurde am Freitag mit der Werkskapelle und Hausherr Günter Reichhold konnte viele Ehrengäste begrüßen. Beim Empfang der über 120 Aussteller am Abend, herrschte bei Musik vom "Risikoduo" und einem Buffet vom Restaurant Hubertushof beste Stimmung. Samstag und Sonntag findet jeweils um 15 Uhr eine Modeschau statt. Die AINOVA ist morgen am Samstag von 10h bis 18h und Sonntag von 9.30 bis 18 h bei freiem Eintritt geöffnet.