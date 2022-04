BEZIRK NEUNKIRCHEN. Acht Damen und 59 Herren der Gardemusik Wien sorgten für ein unvergessliches Konzert für das Elisabethkircherl.

Wenn die Gardemusik Wien in der Schneeberghalle unter Leitung von Heeresmusikchef Bernhard Heher ein Benefizkonzert fürs Elisabethkircherl am Hochschneeberg anstimmt, dann reisen dafür sogar eigens Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Kommandant der Garde, Oberst Stefan Kirchebner sowie der stellvertretende NÖ-Militärkommandant Oberst Michael Lippert an. Und natürlich dürfen dabei neben "Schneebergkoarl" Karl Tisch und seiner Ruth auch Bürgermeister Florian Diertl mit seiner Gattin Traude, Bundesrätin Andrea Kahofer, Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, Wr. Neustadts Nationalrat Christian Stocker, Pfarrer Wolfgang Berger und Benefizkonzert-Organisator Martin Hausmann nicht fehlen. Ebenfalls im mit FFP2-Masken verhüllten Publikum erspäht: Johanna Wagenhofer, Johanna Freytag, Monika und Gertrude Kunst, Meletios Kujumtzoglu und Harald Gruber von der Raiba, Hannes und Ingrid Jägersberger und viele mehr. Tanner wurde sogar ein eigener Marsch gespielt. Leiwand: Helmut Bauer, seine Zeichens Bäcker mit Herz, spendete je zwei Euro von jeder verkauften Schaumrollen-Packung für die Kirchensanierung.