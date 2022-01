GLOGGNITZ. 2021 verlief für Albert Hoffmann sehr erfreulich. Der Künstler und Organisator diverser Veranstaltungen schmiedet bereits Pläne für die Zukunft.



Kunstvermittler Professor Albert Hoffmann ist kein Typ, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Vielmehr ist er ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. So hat er im vergangenen Jahr 9 Veranstaltungen im oberen Schwarzatal ins Leben gerufen. Egal ob Ausstellungen oder Konzerte, alle Events gingen trotz der Pandemie erfolgreich über die Bühne. Erst vor Kurzem organisierte der Künstler ein Operettenkonzert in Bad Ischl.

Zwischen Vintage und Vision

Hoffmann blickt der Zukunft mit voller Motivation entgegen. "Von der Vergangenheit lernen wir, in der Gegenwart leben wir, die Zukunft erwarten wir." Entsprechend dieser Faktoren soll ein Allgemeinkunstwerk entstehen, welches als Brücke zwischen Historie und Moderne dient. Diverse Kunstsorten und neue Technologien werden darin ihren Platz finden. Zwischen Vintage und Vision, von A(ngst) bis Z(uversicht) - in diesen Spannungsfeldern bewegt sich Hoffmann, welcher in seinem Schlossatelier in Gloggnitz, die Farben zum Klingen bringt.