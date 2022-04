BEZIRK NEUNKIRCHEN. Schon lange begeistert sich der pensionierte Gymnasium-Lehrer Gerhard Motsch für Malerei und Grafik. Seit 1988 beschäftigt er sich auch intensiver mit Aquarellen. Am 28. April zeigt der gebürtige Grimmensteiner eine Auswahl seiner Aquarelle und Ölbilder in der Raiffeisenbank Neunkirchen.



Gerhard Motsch' Ausstellung dient einem guten Zweck. Denn der Erlös kommt der Kinderhilfe des Lion Clubs Neunkirchen-Schwarzatal zu Gute. Bei der Vernissage am 28. April, 19 Uhr, begrüßt Raiba-Direktor Meletios Kujumtzoglu die Gäste. Ausstellungseröffnung: Bürgermeister Herbert Osterbauer. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgt das Bläserensemble der Musikschule Neunkirchen. Ausstellungsende: 22. Juni.

Gerhard Motsch

Aquarelle und Ölbilder

Eröffnung: 28. April, 19 Uhr

Besichtigung möglich von:

Mo-Fr, 8-12.30 Uhr und

Mo, Mi & Fr, 13-30-15.30 Uhr

Raiffeisen-Straße 2

2620 Neunkirchen

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden