BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 7. Jänner 1972 im Schwazataler Bezirksboten.

Am Abend des 23. Dezember befanden sich Gustav E. (20) aus Reichenau und Helmut Ei. (20) aus Großveitsch im Gasthaus Rieder in Maria Schutz. Dort lernten sie August A. aus Göstritz kennen.

Gegen 22 Uhr bezahlte A. seine Rechnung und wollte nach Hause gehen. Die beiden Burschen, die bei A. noch Geld witterten, verließen ebenfalls das Gasthaus und boten dem Mann ihre Begleitung an. Während des Weges klopfte Ei. dem Göstritzer freundschaftlich auf die Schulter, dabei gelang es ihm gleichzeitig, dem Mann die Brieftasche mit 7.500 Schilling Inhalt zu entwenden.

Als August A. am 24. Dezember den Gelddiebstahl entdeckte, erstattete er sofort Anzeige bei der Gendarmerie. Auf Grund der Erhebungen der Beamten wurden Ei. und E. am 25. Dezember in Semmering aufgegriffen und über richterlichen Auftrag in das Gefangenenhaus beim Bezirksgericht Neunkirchen eingeliefert. Beide Burschen hatten den Diebstahl zugegeben, und ein Teil des gestohlenen Geldes konnte bei ihnen sichergestellt werden. Ei. trug einen Trommelrevolver bei sich, ohne im Besitz eines Waffenpass zu sein.