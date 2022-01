BEZIRK NEUNKIRCHEN. Amtsmitarbeiterinnen starteten in der Pandemie in ihren Job.

Birgit Kahofer und ihre Kollegin Andrea Nagl haben im Corona-Jahr 2021 ihre Tätigkeit im Rathaus angetreten. Einen normalen Umgang mit den Bürgern durften sie bisher nicht kennenlernen. Immer ist eine Glastrennwand zwischen Mitarbeiterin und den Amtsbesuchern. "Für die älteren Herrschaften ist es mühsam mit Masken und der schmalen Durchreiche", so Andrea Nagl. Aber insgesamt bezeichnet sie den Parteienverkehr "unproblematisch".

Wechseldienst im Rathaus

Bürgermeister Manfred Schuh schwört auf ein wechselndes Dienstrad, damit nicht alle Amtsmitarbeiter miteinander in Kontakt kommen: "Ich kann nicht alle zugleich im Amt lassen. Wenn da was ist, können wir zusperren", so Schuh. Der Kontakt wird dennoch so reduziert wie möglich gehalten. Schuh: "Gegen telefonische Voranmeldung wird hergerichtet und übergeben - z.B. Müllsäcke." Abschreckend wirkt Corona offenbar nicht. Zumindest bemerken Schuh und Co kein Nachlassen der Bürgerfrequenz im Rathaus: "Die Leute kommen; aber hauptsächlich zum Unterschreiben von Volksbegehren."