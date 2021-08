BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Leistungen jener zu würdigen, welche die Corona-Test- und -Impfstraßen organisiert haben, stand im Mittelpunkt des jüngsten Dankesfest.



Patin Andrea Dworak-Waldherr mit dem neuen Fahrzeug.

Der Samariterbund Ternitz-Pottschach organisierte die Test- und Impfstraßen in Ternitz perfekt. Und auch die Zusammenarbeit mit den Ärzten funktioniert harmonisch. All diese (ehrenamtlichen) Leistungen wurden im Rahmen eines Dankefestes gewürdigt.

"Seit Anbeginn der Pandemie können wir uns auf die großartige Unterstützung aus der Bevölkerung verlassen. Dadurch war es möglich, ein breites Angebot an Öffnungszeiten in den Teststraßen anzubieten und auch Impfstraßen für die Bevölkerung bis zur Übernahme durch das Land Niederösterreich einzurichten", freut sich der ASBÖ-Obmann, Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeister Christian Samwald.

Wagenpatin Andrea Reisenbauer mit "ihrem" Wagen.

Zwei neue Autos für die Samariter

Bei dieser Gelegenheit wurden vom Samariterbund auch gleich zwei neue Fahrzeuge in Dienst gestellt. "Mit der Investition von insgesamt rund 250.000 Euro sind wir in der Lage noch schneller und effizienter zu reagieren und unserer Bevölkerung zu helfen. Ich bedanke mich bei unseren beiden Patinnen, Stadträtin Andrea Reisenbauer und Andrea Dworak-Waldherr für die Übernahme der Patenschaften und ihren Beitrag zur Finanzierung", so Samwald. Die Segnung der Fahrzeuge übernahm dankenswerter Pfarrer Mario Böhrer. Beiläufig zeichnete Samwald den Ternitzer Polizeichef Franz Zumpf und Gruppeninspektor Gottfried Panholzer mit der Goldenen Ehrenmedaille am rot-weiß-roten Band des Arbeitersamariterbundes NÖ für die gute Zusammenarbeit aus.