BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 10.12.1971 im Schwarzataler Bezirksboten.

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person erheblich verletzt wurde, ereignete sich Samstag, den 4. Dezember, in Schwarzau im Gebirge.

Gegen 22 Uhr 20 fuhr der 22-jährige Franz S. aus Schwarzau im Gebirge mit seinem Pkw, von Rohr im Gebirge kommend, nach Hause. Auf dem Beifahrersitz saß der 20-jährige Ernst Sch., im Fond befanden sich Franz Se. und Rudolf P., alle aus Schwarzau.

Das Unglück geschah kurz nach der sogenannten Jagerhoferbrücke in Schwarzau im Gebirge. Auf der vereisten Fahrbahn geriet der Wagen ins Schleudern, kam auf die linke Straßenseite, von dort schlitterte er wieder nach rechts und prallte seitlich gegen einen am Straßenrand stehenden Lindenbaum.

Bei dem Unfall wurde Ernst Sch. schwer verletzt und von der Rettung in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht. Sch. hat sich einen Schädelbasisbruch, einen beidseitigen Scheitelbruch, eine schwere Gehirnerschütterung und Platzwunden an der Stirn zugezogen. Se., P. und S. wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.