BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 14.08.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Zu einem folgenschweren Unfall kam es (...) bei der Einmündung der Triester Straße in die Umfahrungsstraße in Neunkirchen. Johann A. war erst an diesem Tag mit seiner Familie von Wien nach Wimpassing, Bundesstraße 64, übersiedelt.

Nach einem Besuch von Neunkirchen trat Johann A. gegen 22.15 Uhr die Rückfahrt nach Wimpassing an. Im Wagen befanden sich noch seine Frau Elisabeth sowie die beiden Kinder, Liane und Peter. Johann A. fuhr auf der Triester-Straße und hielt vorschriftsmäßig vor der Einmündung in die Umfahrungsstraße sein Auto an. Im selben Moment kam aus Richtung Semmering ziemlich zügig ein Pkw gefahren, gelenkt von De Cassan Floyrac aus Paris. Der Franzose, der die Lichter des stehenden Pkw sah, glaubte, dass die Bundesstraße eine Kurve mache, und bog nach rechts ab. Dabei kam es zu einem schweren Zusammenstoß mit dem stehenden Pkw.

Johann A. erlitt Verletzungen im Gesicht; seine Frau eine Gehirnerschütterung und Rissquetschwunden; seine Tochter Liane einen Schock, eine Gehirnerschütterung und sein Sohn Peter Kopfverletzungen. Sie mussten von der Rettung in das Krankenhaus Neunkirchen gebracht werden. De Cassan Floyrac und die in seinem Wagen Mitfahrenden, Rinaldo Josian aus Paris und Elisabeth Bintock aus London, blieben unverletzt.

Die Stadtfeuerwehr Neunkirchen musste die beiden schwer beschädigten Autos abschleppen.

In einem Schnellverfahren beim Bezirksgericht Neunkirchen wurde De Cassan Floyrac am vergangenen Montag zu 8.000 Schilling Strafe verurteilt.