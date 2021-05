BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kennen Sie das? Jemand im bunten Radleroutfit strampelt dezente 20 km/h auf der Hauptstraße, obwohl daneben der Radweg wäre.



Hildegard Rath fährt seit 14 Jahren Taxi. Was ihr nicht und nicht in den Kopf will sind unvernünftige Radfahrer: "Es sind diese Möchtegern-Profis die manchmal zu zweit oder zu dritt nebeneinander auf der Straße fahren. Das kann's nicht sein, dass ihnen das eigene Leben nicht wichtiger ist."

Hoher Preis für den Radler

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein (Renn-)Radler von einen Pkw gestreift wird, weil er wackelt. Eine Gefahr, die es am Radweg nicht gibt. Wie die Taxlerin richtig bemerkt: "Was kann mir passieren? Eine Beule im Auto. Aber der Radfahrer fällt auf die Straße, kann sich schwer verletzten oder gar tot sein."

Streitpunkt Trainingsfahrt

Hildegard Rath fährt seit 14 Jahren Taxi: "Dass den Leuten ihre eigene Gesundheit und Sicherheit nicht mehr wert ist, verstehe ich nicht."

Korrekterweise muss gesagt werden, dass Rennradfahrer im Training die Straße anstatt des Radwegs benutzen dürfen. Doch nicht jeder bunt angezogene Rennradler fährt ein Tempo, das auf eine Trainingsfahrt schließen lassen könnte. Das bemerkt auch Rath des öfteren, hupt und weist den Hobby-Radler auf den Radweg hin. "Dafür wird mir dann immer wieder einmal der Stinkefinger gezeigt", so die Taxlerin.

Tempo zeichnet Rennradfahrer aus

Joe Grabner ist Rennradler und war Polizist. Er weiß, was erlaubt ist und was nicht.

Zusätzlich Licht in das Radfahrer-Problem auf der Fahrbahn statt am Radweg kann Josef Grabner bringen; selbst begeisterter Rennradfahrer, aber auch pensionierter Polizeikommandant von Schwarzau am Steinfeld. Grabner klärt auf: "Ein 10.000 Euro- Carbonrennrad mit übergewichtigem

90kg-Radler gilt nicht als Rennradler. Er muss – wenn vorhanden – auf den Radweg. Die Ausnahme gibt es, weil Rennradler mit 40 km/h oder schneller den wesentlich langsameren Verkehr am Radweg gefährden würden."