BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das ist einmal etwas anderes: ein Sommergottesdienst mit Konzert und Theater.



Erinnern Sie sich noch an den außergewöhnlichen Theatergottesdienst zum Turmfest vergangenes Jahr? In der die Nonne Katharina von Bora die Thesen Martin Luthers begeistert entdeckt hat? Nun ist die Schauspielerin Friederike von Krosigk wieder in Gloggnitz und die Evangelische Pfarrgemeinde lädt mit ihr zu einem besonderen Sommergottesdienst ein.

Die Zeit von Al Andalus, das Mittelalter im Süden Spaniens, war zeitweise gesegnet von einem sich gegenseitig befruchtenden und friedlichen Miteinander der drei monotheistischen Weltreligionen: Christentum, Judentum und Islam.

Friederike von Krosigk und ihr virtuoser Gitarrist Klaus Jäckle entführen in Geschichten, Liedern und mitreißender Musik aus Spanien zurück in diese beinah märchenhaft wirkende Welt. Und spannen dabei gemeinsam mit Pfarrer Andreas Lisson den Bogen bis in unsere Zeit, in der wir den Wunsch nach Frieden wieder mehr denn je empfinden.

3. Juli, 9.30 Uhr

Evangelische Dreieinigkeitskirche

Dr. Martin Luther-Straße 2

2640 Gloggnitz

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden