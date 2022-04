BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beim Bahnhof Ternitz hat der "Radlreparaturtag" bereits Halt gemacht. Nächster Termin: 29. April in Neunkirchen.



Am Bahnhof Ternitz konnte man sein Fahrrad zur Begutachtung abgeben und kleinere Reparaturen sofort erledigen lassen. Möglich macht dieses Service die gelebte Kooperation der Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal mit dem Mobilitätsmanagement Industrieviertel der NÖ.Regional im Rahmen von "Das Schwarzatal radelt". Unterstützt wurde die Aktion außerdem von der Stadtgemeinde Ternitz, weshalb sich Umweltstadträtin Daniela Mohr am Bahnhof selbst ein Bild von der beliebten Initiative machte.

Der nächste Radlreparaturtag findet am 29. April statt. Radler kommen diesmal beim Bahnhof Neunkirchen in den Genuss eines Fahrrad-Checks.