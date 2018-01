Kindergarten Höflein: "Diese Tage kommen die Fenster"

13.01.2018, 00:00 Uhr

Auch das neue Gemeindeamt nimmt allmählich Gestalt an.

Mit Bürgermeister Harald Ponweiser (SPÖ) auf Baustellen-Visite.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Gemeinde Höflein an der Hohen Wand baut um 1,3 Millionen Euro einen neuen Kindergarten und um 1,4 Millionen Euro ein neues Gemeindeamt (die BB berichteten).Am 12. Jänner begaben sich die Bezirksblätter mit SPÖ-Bürgermeister Harald Ponweiser auf Baustellen-Besichtigung. Der Ortschef: "Beide Projekte sind im Plan, der Kindergarten ist sogar ein wenig vor dem Plan. Kommende Woche werden die Fenster und Türen eingebaut." Auch am neuen Amt, in Oberhöflein, ist der Baufortschritt deutlich sichtbar. "Der Innenbau und die Elektrik sind bereits fertig. Das Wetter hilft uns bei den beiden Baustellen natürlich auch", so Ponweister.