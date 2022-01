Elektro, Benzin oder Diesel: 1.113.849 Autos sind in Niederösterreich angemeldet. Ein Blick in die Statistik.

NÖ. Fast geräuschlos biegt er um die Kurve, stellt seinen Flitzer ab und steckt ihn an. Als hätte es nie etwas anderes gegeben als Elektroautos. Die Rede ist von Matthias Zawichowski, der seinen Tesla volltankt ... äh .... auflädt.

Wirft man einen Blick in die Statistik, dann zeigt sich, dass 1990 die ersten neun Elektroautos in Niederösterreich angemeldet wurden. Per Stand 2020 waren es über tausend Mal so viele: Nämlich konkret 9.369.

Die Schmöker geholt

Gerda Fischer liebt die Zahlen, die sie bei der Statistik Austria in Tabellen gießt. Um zu eruieren, wie sich die Auto- und Lastwagenanmeldungen in den letzten hundert Jahren, konkret zwischen 1930 und 2020 entwickelt haben, holt sie die dicken Schmöker von anno dazumal hervor. Und sie blättert darin.

um 1965

Kommentar

Blick vom Rathaus zur Franziskanerkirche. Karte gelaufen am 12. 9. 1971.

Kommentar Blick vom Rathaus zur Franziskanerkirche. Karte gelaufen am 12. 9. 1971. Foto: Verlag Kellner Korneuburg / Topothek St. Pölten

hochgeladen von Karin Zeiler

Knapp an der Mille gekratzt

2.472 Pkw-Anmeldungen werden 1930 verzeichnet, dreißig Jahre später waren es 66.412. 1990 hatte man mit 615.619 Autozulassungen die halbe Millionen-Grenze überschritten, die Million schaffte man im Jahr 2010 nicht ganz: Da waren es 969.902. 2020 wurden 1.113.849 verzeichnet, 9.369 davon sind E-Autos. Mit 2.479 startet man im 1930 Jahr bei den Lastwägen, die sich 1960 mit 22.915, 2000 mit 71.352 und 2020 mit 111.912 zu Buche schlagen. Zum gleichen Stichpunkt entfallen auf 1.000 Einwohner in Niederösterreich 658,78 Autos, in Krems sind es 599,2, St. Pölten Stadt 587,2, Waidhofen/Ybbs 621,1 und in Wiener Neustadt (Stadt) 566,9.

Ebenso zum Stichpunkt 31.12.2020 entfallen auf 1.000 Einwohner in Niederösterreich 658,78 Autos, in Krems sind es 599,2, St. Pölten Stadt 587,2, Waidhofen an der Ybbs 621,1 und in Wiener Neustadt (Stadt) 566,9.

Autozulasseungen per 31.12.2020 in NÖ gesamt: 1.113.849

Krems (Stadt): 14.884

St. Pölten (Stadt): 32.814

Waidhofen an der Ybbs (Stadt): 6.915

Wr. Neustadt (Stadt): 26.349

Amstetten: 77.348

Baden: 92.826

Bruck an der Leitha: 53.133

Gänserndorf: 69.995

Gmünd: 26.021

Hollabrunn: 34.931

Horn: 22.128

Korneuburg: 60.140

Krems: 38.947

Lilienfeld: 16,286

Melk: 52.743

Mistelbach: 53.279

Mödling: 81.029

Neunkirchen: 57.848

St. Pölten (Land): 85.708

Scheibbs: 27.272

Tulln: 63.962

Waidhofen an der Thaya: 19.274

Wr. Neustadt (Land): 53.044

Zwettl: 30.611

Klosterneuburg (BH Tulln): 3.708

Schwechat: 12.654



ANMERKUNG: Bei dieser Grafik können Sie links bei der Jahreszahl auswählen:



Mehr Beiträge zum Thema auf unsrem Channel: meinbezirk.at/100-jahre-nö