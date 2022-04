Weniger Positivtestungen - mehr Normalität im Schulgeschehen

LR Teschl-Hofmeister/ Bildungsdirektor Heuras: Nach Ostern nur noch ein PCR-Test pro Woche

NÖ. Die Anzahl der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler an Niederösterreichs Schulen war vor Ostern deutlich im Sinken begriffen. Darüber hinaus waren nur noch vier Klassen im ortsungebundenem Unterricht - auch das ist ein deutlicher Rückgang.

„Es erfolgt eine Reduzierung der PCR-Tests nach den Osterferien an den Schulen auf nur einen Tag pro Woche“,

erklären Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Mittwoch nach Ostern wird getestet

Nach den Osterferien wird es demnach nur noch einen PCR-Test pro Woche geben. In Niederösterreich wird dieser in der ersten Schulwoche nach Ostern am Mittwoch durchgeführt werden, in den darauffolgenden Wochen dann jeweils am Montag.

„Ziel ist es aktuell, den Schulen so viel Normalität wie möglich zurück zu bringen, aber gleichzeitig darauf zu achten, dass auch weiterhin so viel Sicherheit wie notwendig besteht“,

so Teschl-Hofmeister und Heuras.

Deshalb haben die Schülerinnen und Schüler auch für die Osterferien Selbsttests mit nachhause bekommen, um sich vor dem ersten Schultag mittels Antigen-Test testen zu können.