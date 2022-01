Die Nachfrage nach Kompetenz im Umgang mit Demenz steigt in allen Bereichen: im Privaten, in Institutionen, Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern.

OÖ. Die MAS Alzheimerhilfe bietet daher wieder neue Kurse zur zertifizierten MAS DemenztrainerInnen-Ausbildung an. Es gibt neue Angebote für Salzburg, St. Pölten, Villach und Linz. MAS Demenztrainerinnen und -trainer begleiten Menschen mit Demenz mithilfe von stadiengerechtem Training und Förderung. Eine berufsbegleitende MAS DemenztrainerInnen-Ausbildung der MAS Alzheimerhilfe dauert 9 Monate (160 Stunden und 50 Stunden Praxis), endet mit einem Zertifikat und gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Handwerkszeug für die Begleitung von Personen mit Demenz.

Die MAS DemenztrainerInnenausbildung ist die einzige TÜV-zertifizierte DemenztrainerInnen-Ausbildung in Österreich. Wichtig: Es handelt sich um keine pflegerische Tätigkeit. Diese Demenzexpertinnen und -experten sind gesucht für die Arbeit in den Demenzservicestellen in Oberösterreich, für Trainings in Alten-/Pflegeheimen, für stundenweise Betreuung zu Hause und auch für den Aus-/Weiterbildungsbereich der MAS Alzheimerhilfe.