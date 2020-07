Bei der Kinderbildungs und -betreuungsquote hat sich Oberösterreich verbessert. Insbesondere bei den Kleinkindern besteht im Bundesländervergleich weiterhin Aufholbedarf.

OÖ. Der Anteil der Kinder unter drei Jahren, die in Oberösterreich ein Betreuungsplatz haben, ist in den vergangenen zehn Jahren um 115 Prozent gestiegen. Das klingt viel und ist ohne Zweifel positiv, aber: „Da wir vor zehn Jahren von einem sehr niedrigen Niveau gestartet sind, besteht im Bundesländervergleich Aufholbedarf“, relativert Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander den österreichweit zweitgrößten Anstieg in diesem Bereich.

Taskforce aufgestellt

Rechnet man individuelle Betreuung durch Tagesmütter und -väter ein, liegt die Betreuungsquote bei den unter drei Jährigen bei rund 20 Prozent. Wie Haberlander ankündigt, wird sich künftig eine eigene Taskforce mit dem bedarfsgerechten Ausbau der Betreuungsmögllichkeiten beschäftigen. Bei den Drei- bis Fünfjährigen liegt Oberösterreich mit aktuell 93,7 Prozent Betreuungsquote übrigens konstant hoch.