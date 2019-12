Das Bachelorstudium „Management und Digital Business“ verbindet Digitales Know-how und ökonomisches Verständnis. Die FH St. Pölten will so auf geänderte Rahmenbedingungen in der Wirtschaftswelt eingehen.

ST. PÖLTEN. Der Bachelor Studiengang „Management und Digital Business“ startet im Herbst 2020 und bereitet die Studenten auf eine Management-Karriere in nationalen und internationalen Unternehmen vor. Der Fokus liegt dabei stark auf der Verbindung von wirtschaftlichen Inhalten mit digitalen Schwerpunktthemen. Vermittelt werden Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung und Recht genauso wie in Programmierung, Personalmanagement und Projektmanagement. Spezialwissen wird im Rahmen der Vertiefungsmöglichkeiten E-Commerce, Controlling & Finance, Personalmanagement, Karriere und Zukunft geboten.

Vielfältige Jobchancen

„Durch die Verknüpfung wirtschaftlicher und digitaler Inhalte ergeben sich vielfältige Jobchancen“, versichert FH-Dozent und Mitentwickler des neuen Studiengangs Harald Rametsteiner. Die praxisorientierte Ausbildung bereite zudem gezielt auf den beruflichen Einstieg als Nachwuchsführungskraft vor. Absolventen würden sowohl von den wirtschaftlichen und digitalen Kompetenzen als auch von den vermittelten Fähigkeiten der Präsentation, Analyse und Kreativität profitieren.

Im Rahmen des Studiums werden Studenten auf mögliche Tätigkeitsfelder vorbereitet:

Einstieg im Management in Fachabteilungen

Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle

Assistenz der Geschäftsführung

Projektleitung und -management

Start-up Gründung

Eine Bewerbung ist bis 4. Juni 2020 möglich.

Nähere Details finden Sie unter fhstp.ac.at/bmd