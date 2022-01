Lehrerinnen und Lehrer erfüllen in allen Schulstufen eine äußerst verantwortungsvolle und sinnstiftende Aufgabe.

OÖ. Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in unserem System hat sich während der Pandemie einmal mehr als immens wichtig erwiesen. Absolut krisensicher ist der Job obendrein und angesichts einem fast schon chronisch gewordenen Mangel an Lehrkräften in vielen Bereichen, stehen die Chancen auf eine Stelle alles andere als schlecht. In allen Bezirken Oberösterreichs sei man auf der Suche nach engagierten und motivierten Personen, die den Lehrerberuf ergreifen wollen, heißt es aus der Bildungsdirektion OÖ. Ein Großteil der ausgeschriebenen Stellen seien Teilbeschäftigungen, um gerade für Studierende oder Mütter mit kleinen Kindern ein attraktives Stellenangebot bieten zu können.

„Immer auf der Suche“

„Wir sind in Oberösterreich immer auf der Suche nach engagierten und motivierten Personen, die Lehrer oder Elementarpädagogen werden wollen. Es ist eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe, die mit viel Verantwortung einhergeht“, schwärmt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. „Die Pädagogen spielen für die Zukunft unseres Landes eine enorme Rolle, da sie der nachfolgenden Generation Wissen und Werte vermitteln und ihnen ein Vorbild sind. Allen, die gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, lege ich diesen schönen Beruf ans Herz“, so Klampfer weiter.

Infotage an den Hochschulen

Infotage zum Studienangebot gibt es schon kommende Woche, am 11. Jänner, und später, am 8. März, an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) in Linz und am 21. Jänner an der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Einen Online-Info-Abend für angehende Elementarpädagogen bietet die PH OÖ am 1. Februar.

Infos zur Ausbildung gibt’s online auf ph-ooe.at und phdl.at