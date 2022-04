Für die Junge Wirtschaft Oberösterreich hat eine nachhaltige Entwicklung hohe Priorität. Die Plattform "#UnternehmenUmwelt" präsentiert dafür große, mittlere und kleine Beispiele sowie konkrete Förderungen, um Lösungen für Klimaherausforderungen sichtbar zu machen.

Die Initiative #UnternehmenUmwelt holt junge Unternehmen quer durch alle Regionen in Oberösterreich vor den Vorhang und zeigt auf, welchen Beitrag diese mit innovativen Projekten und Lösungen für Natur-, Klima- und Ressourcenschutz und damit für eine lebenswerte Zukunft leisten. Die Beiträge sollen andere Unternehmer inspirieren, den nächsten großen Schritt zu machen.

Nachhaltige Aushängeschilder aus Oberösterreich können auf unternehmenumwelt.at gehen, einen Beitrag hochladen und in ein paar Worten kurz darüber erzählen, was das Unternehmen bereits im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein macht.

„Wir junge Selbstständige machen aus Herausforderungen neue Chancen. Das gilt auch für den Klima- und Umweltschutz. Mit unternehmerischen Lösungen, internen Verbesserungen, neuen Technologien made in Austria und zukunftsorientierten Geschäftsmodellen wollen wir konkrete Beiträge für eine intakte Umwelt und wirksamen Klimaschutz leisten. Dabei ist klar: Jeder Beitrag und jede Idee zählen“, erklärt Michael Wimmer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Oberösterreich.

Business-Stopp „Gut für die Umwelt, gut für's Business!“

Beim Business-Stopp der Jungen Wirtschaft Oberösterreich in Kooperation mit der Jungen Wirtschaft Salzburg am 28. April in Nußbach (Bezirk Kirchdorf) erfahren junge Selbstständige, wie sie Umweltschutz und Business in ihrem Betrieb erfolgreich verbinden können.

Jule Bosch vom Zukunftsinstitut schlägt in ihrer Keynote den Bogen von der Theorie in die Praxis, erzählt von der eigenen „ökonomischen“ Unternehmensgründung und gibt Impulse, wie diese auf den eigenen Arbeitskontext übertragen werden können.

Als Best-Practice-Unternehmen werden Bernhard Bocksrucker, Co-Founder von Afreshed aus Oberösterreich, und Robert Laner, einer der Gründer des Salzburger Sustainable-Fashion-Labels Erdbär, aus ihrem persönlichen Nähkästchen plaudern.

Anmeldung und Infos unter: business-stopps.at