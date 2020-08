Im Februar 2021 beginnt die erste berufsbegleitende Pflegefachassistenz-Ausbildung Oberösterreichs. Anbieter ist die Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH (OÖG). Gelehrt wird an den Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Freistadt und am Klinikum Rohrbach.

OÖ. Pflegeausbildungen können ab dem Alter von 17 Jahren begonnen werden. Sie sprechen jedoch auch viele Wiedereinsteiger nach der Karenz sowie Personen, die ihren Beruf wechseln wollen, an. Da sich immer mehr Menschen für die Pflegeausbildung entscheiden, die zum Beispiel berufstätig sind oder Betreuungspflichten haben, bietet die OÖG unterschiedliche Ausbildungsformen an.

„Die Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege der OÖG legten in den einzelnen Pflegeausbildungen schon bisher eine hohe Angebots- und Gestaltungsvielfalt an den Tag. Damit vermitteln sie nicht nur jene Kompetenzen, die von Pflegekräften in ihren Berufen erwartet werden, sondern kommen auch den unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen entgegen, die an einer der vielen Pflegeausbildungen interessiert sind“, sagt jetzt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander.

Ab 2021 wird die Pflegefachassistenz in Oberösterreich erstmals als berufsbegleitende Pflegeausbildung angeboten.

"Diese Form ermöglicht es, neben der Ausbildung in seinem angestammten Beruf oder einem pflegenahen Beruf in einem Teilzeit-Stundenausmaß weiter tätig zu sein“, erklärt OÖG-Geschäftsführer Karl Lehner.

3,5 Jahre Ausbildungsdauer für Berufstätige

Die neue Ausbildung beginnt am 1. Februar 2021 und wird Freitagnachmittag und Samstag abgehalten. Hinzu kommt ein Online-Unterricht, der den Auszubildenden mehr Flexibilität bezüglich des Ortes und der Zeit ermöglicht. Die Praktika können ebenfalls in der Nähe des eigenen Wohnortes absolviert werden.

Die Pflegefachassistenz-Ausbildung schließt mit dem Diplom der Pflegefachassistenz (PFA) ab, ist im Vollzeit-Modus auf eine Ausbildungsdauer von zwei Jahren und berufsbegleitend auf 3,5 Jahre ausgelegt. Pflegefachassistenten führen zum Beispiel Pflegemaßnahmen sowie Tätigkeiten in der Diagnostik und Therapie durch. Um die Versorgung der Patienten sicherzustellen, arbeiten sie eng mit anderen Berufsgruppen des Gesundheitssystems zusammen.

Eine Bewerbung zu dieser Ausbildung ist noch bis 30. Oktober möglich. Voraussetzung ist zusätzlich zu einem Interesse für die Pflege und an Menschen die positive Absolvierung von zehn Schulstufen (alternativ ein Lehrabschluss oder ein positiv abgeschlossenes erstes Lehrjahr). Die Auszubildenden sind während der Ausbildung sozialversichert und erhalten Taschengeld. Je nach individueller Situation ist auch eine Finanzierung über eine Stiftung denkbar.