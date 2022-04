Seit einigen Jahren gibt es in Olbendorf den Kunstpark Süd. Ich spaziere an interessanten Skulpturen von verschiedenen Künstlern vorbei. Der Park öffnet erst im Mai sein Tor, jedoch bin ich den Waldweg entlang gegangen und dann bei der Spielwiese, die so schön bunt gestaltet ist, in den Wald hineingegangen. Viele Sumpfdotterblumen blühen hier im sumpfigen Gelände. Das zarte Grün ist durchzogen von vielen bunten Farben - Frühlingsblumen in Hülle und Fülle.

Auf der Homepage lese ich, dass es eine Kräuterbroschüre zum downloaden gibt - sie wurde von Heiinz Koller zusammen gestellt und geschrieben.

Da es erst geregnet hat duftet es herrlich nach frischer Erde und frischem Wald. Ich schlendere noch einem der Waldwege entlang und entdecke ein uraltes Bankerl, an welchem schon der Zahn der Zeit nagt. Vor vielen Jahren - denke ich - konnte man hier drauf sitzen und von der Anhöhe ins Tal blicken. Heute wächst ein in die Jahre gekommener Jungwald heran und versperrt den Weitblick. Naja, ich glaube auch, das Bankerl würde ein Sitzen drauf nicht mehr aufhalten.

Ein paar Meter weiter entdecke ich einen uralten kleinen Blechtopf gefüllt mit Laub. Den nehm ich mir mit nach Hause und pflanze Hauswurzen rein. Ich hab mittlerweile 3 solcher "Heifn" im Wald gefunden.

Ich wünsche euch viel Freude beim Begleiten auf der Bildstrecke - und vielleicht besucht ihr den Kunstpark ja einmal.