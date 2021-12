Ein Hilferuf der Pflegekräfte: Rund 150 Personen gingen am Dienstagabend für bessere Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich auf die Straße.



ZELL AM SEE: "Advent, Advent, die Pflege brennt" – mit Bannern und Schildern wie diesen gingen am 14. Dezember rund 150 Menschen in Sozialberufen und weitere Unterstützer auf die Straße. Das Ziel des Fackelmarschs durch die Innenstadt von Zell am See: bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich .

Eine kurze Impression der Demo gibts im Video zu sehen:

Schilder mit "Applaus ist zu wenig"



"Während jeder Corona-Welle waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege die Helden der Krise. Geändert hat sich dadurch aber nichts – danach war alles wieder gleich wie vorher", betonte Nadja Haitzmann (ÖGB Regionalsekretärin Zell am See), die den Fackelmarsch gemeinsam mit LAbg. Barbara Thöny (SPÖ) anführte. Hinter erstrahlte ein "Lichtermeer der Solidarität" und Rufe wie "Mehr Geld für die Pflege" hallten durch die Nacht.

Mehr wär fair: Weitere Infos zu dieser Petition gibts hier.

Foto: Johanna Grießer

hochgeladen von Johanna Grießer

"Wir fordern Respekt ein"



"So kann es nicht weitergehen", waren sich alle Demonstranten einig. "Um die Versorgungssicherheit im Pinzgau auch weiterhin aufrecht erhalten zu können, muss sich etwas ändern", so Nadja Haitzmann. Stefanie Bacher, Tauernklinikum-Betriebsrätin in Mittersill. ergänzte: "Ich bin seit über 30 Jahren in diesem Beruf tätig und weiß, wie anstrengend er ist. Aber ich hab es gern gemacht. Wir alle tun das. Wir haben stets vor jedem Patienten, vor jedem Menschen, Respekt – und genau den fordern wir jetzt auch ein", sagte sie bei der Kundgebung vor dem Ferry Porsche Congress Center.

Neben ihr taten auch Nadja Haitzmann, Barbara Thöny und Waltraud Schmidt (Tauernklinikum-Betriebsrätin in Zell am See) ihren Unmut über die derzeitige Situation kund. Manfred Fellerer (Bezirksleiter der der Arbeiterkammer) sprach den Anwesenden die volle Unterstützung der AK aus.

"Advent, Advent, die Pflege brennt" – Als Symbol dafür wurde vor dem Congress in Zell am See ein Adventkranz angezündet.

Foto: Johanna Grießer

hochgeladen von Johanna Grießer

Brennender Adventkranz als Symbol



Alle Anwesenden forderten mehr Lohn, mehr Personal und eine bezahlte Ausbildung. "Uns geht die Kraft aus", betonte Barbara Thöny – und Nadja Haitzmann zündete einen mitgebrachten Adventkranz an, der kurz danach lichterloh brannte. Damit symbolisierte der ÖGB: "Advent, Advent, die Pflege brennt."

"Die Pflege ist am Ende", signalisierten die Teilnehmer der Pflege-Demo in Zell am See.

Foto: Johanna Grießer

hochgeladen von Johanna Grießer

Sind die Forderungen des Pflegepersonals berechtigt?

